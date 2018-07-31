Водитель иномарки сбил двух пешеходов на востоке Москвы

СЕГОДНЯ 21:05 2018-07-31T21:05:43+03:00

Автолюбитель не стал скрываться с места аварии и дождался правоохранителей

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На востоке Москвы автомобиль сбил двух человек, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"На пересечении Ткацкой и Вельяминовской улиц на нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля совершил наезд на двух человек. Оба пострадавших госпитализированы", - передает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.

Уточняется, что водитель иномарки не пытался скрыться с места происшествия и дождался правоохранителей. В настоящий момент с ним беседуют сотрудники Госавтоинспекции.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее во вторник, 31 июля, еще одна серьезная авария произошла в в поселке Коммунарка Новой Москвы. Водители "Лексуса" и "БМВ", предположительно, решили узнать, чья машины быстрее, но в какой-то момент немецкий автомобиль ушел в занос и въехал в автобусную остановку, зацепив четырех человек. Один из пострадавших скончался по дороге в больницу.