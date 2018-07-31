Советнице мэра Херсона плеснули кислотой в лицо

СЕГОДНЯ 22:00 2018-07-31T22:00:26+03:00

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Советница мэра украинского города Херсон, журналистка Екатерина Гандзюк была доставлена в больницу с серьезными ожогами после того, как неизвестный молодой человек плеснул ей кислотой в лицо.

Инцидент произошёл утром во вторник, 31 июля, примерно в 08:30. По информации правоохранителей, женщина вышла из подъезда своего дома, когда из кустов ей навстречу вышел некий мужчина в возрасте 20-25 лет. В руках у него была емкость с жидкостью, которую он плеснул в лицо своей жертвы, после чего скрылся.

Пострадавшую доставлены в больницу, а по факту инцидента возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Однако после того как медики предоставили заключение о состоянии Гандзюк, которое на данный момент оценивается как стабильно тяжелое, квалификация производства была изменена на "Умышленное тяжкое телесное повреждение", сообщается на странице ГУ Нацполиции в Херсонской области в Facebook.

Сейчас злоумышленник все еще находится на свободе. Во время побега он попал на камеры видеонаблюдения, кадры с которых были размещены в сети. Полиция просит граждан сообщать о любой информации касательно инцидента с нападением на советницу мэру.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале июня в Подмосковье осудили молодого парня, который на отказ 17-летний девушки продолжить общение плеснул ей кислотой в лицо.