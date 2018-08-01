Глава «Нафтогаза» рассказал, как остановить «Северный поток-2»

СЕГОДНЯ 16:37 2018-08-01T16:37:33+03:00

По словам Юрия Витренко, Киев уповает на позицию датских властей и санкционные угрозы Вашингтона

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Позиция Дании и угроза санкций со стороны США могут отсрочить и в перспективе остановить реализацию проекта газопровода «Северный поток-2» из России в Германию. Об этом заявил коммерческий директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Таким образом, Киеву остается уповать лишь на два фактора, а также на возможные изменения в политике ФРГ.

«Это американские санкции или позиция датской стороны. Последняя может отсрочить, а в дальнейшем и усугубить ситуацию с «Северным потоком — 2». Американские санкции — это важный фактор. Важным фактором является и позиция немецкой стороны, которая в последнее время эволюционирует», - пояснил Витренко изданию Deutsche Welle.

По мнению главы «Нафтогаза», проект газопровода «реально опасен как для Германии, так и для всей Европы».

Отметим, что в конце июля представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер подтвердила, что позиция Германии по поводу «Северного потока-2» не изменилась — Берлин по-прежнему считает строительство нового газопровода исключительно коммерческим проектам.

При этом она отметила, что немецкие власти намерены прояснить, какую роль будет играть Украина как страна-транзитер после того, как «Северный поток-2» введут в эксплуатацию.

Напомним, «Северный поток-2» подразумевает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток трубопровода из России в Германию общей мощностью 55 млрд кубометров в год.

Проект поддерживается крупными энергетическими компаниями из Германии, Франции и Австрии, против выступают Украина, Польша и США.

Трубопровод пройдет по территориальным водам нескольких стран, необходимые разрешения получены от властей Финляндии, Швеции, и Германии. Подтверждение от Дании все еще ожидается — страна пытается согласовать свою позицию как с Германией, так и с США и другими партнерами по ЕС.