2018-01-29T20:05:45+03:00
В мире

Польша призвала США распространить санкции на «Северный поток-2»

По мнению Варшавы, строительство газопровода «подрывает энергетическую безопасность в Европе»
Дарья ИВАШКИНА
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Премьер-министр Польши Матеуш МоравецкийПремьер-министр Польши Матеуш МоравецкийФото: REUTERS
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В понедельник, 29 января, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о том, что в ходе своей встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном попросил у американской стороны распространить санкции на строительство газопровода «Северный поток-2».

«Мы хотим, чтобы строительство газопровода «Северный поток-2» охватывалось режимом санкций закона США от 2 августа 2017 года», - сказал Моравецкий в интервью Gazeta Prawna.

Как оказалось, в Варшаве уверены, что строительство «Северного потока-2» попадает под антироссийские санкции, принятые Соединенными Штатами 2 августа 2017 года. Поэтому в республике призывают госдеп США «правильно растолковать этот документ». «Предыдущее толкование этого документа госдепартаментом было для нас неоднозначным и неудовлетворительным», - подчеркнул польский премьер.

Напомним, незадолго до встречи с Тиллерсоном Моравецкий признался, что рассчитывает на помощь США для оказания давления на «Газпром».

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