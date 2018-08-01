2018-08-01T18:27:48+03:00
Политика

Минобороны РФ призвало Сирию выступить гарантом возвращения беженцев

Как заметили в оборонном ведомстве нашей страны, Дамаску нужно создавать необходимые для этого правовые, экономические и социальные условия
Дарья ИВАШКИНА
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Дамаск должен выступать гарантом для возвращения беженцевДамаск должен выступать гарантом для возвращения беженцевФото: REUTERS
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Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, выступая в среду, 1 августа, на заседании Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев в Сирию, призвал Дамаск выступить гарантом возвращения сирийцев на родину.

«В своей деятельности мы придерживаемся позиции, что именно сама Сирия и только Сирия, создавая необходимые правовые, экономические и социальные условия, должна выступить гарантом для возвращения сирийцев», - приводит слова Мизинцева РИА Новости.

При этом генерал-полковник заметил, что второй стороной реализации гуманитарной операции является каждая отдельно взятая страна, предоставившая свою территорию для граждан арабской республики.

Кстати, напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в общей сложности Россия планирует вернуть в Сирию почти два миллиона граждан.

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