2018-08-01T21:35:37+03:00
Политика

Гибель журналистов в ЦАР: местные власти направили следователей на место обнаружения тел россиян

Ранее МИД РФ подтвердил гибель журналистов в ЦАР
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
МИД РФ заявил, что власти ЦАР направили на место обнаружения тел российских журналистов правоохранительную миссиюМИД РФ заявил, что власти ЦАР направили на место обнаружения тел российских журналистов правоохранительную миссиюФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) направили на место обнаружения тел российских журналистов правоохранительную миссию.

При этом дипломат заметила, что в настоящее время по факту гибели наших соотечественников ведутся два уголовных дела: одно - в России, а второе - в ЦАР. «Два уголовных дела - одно в России ведется, второе - на территории ЦАР. Сегодня была направлена правоохранительная миссия ЦАР еще раз на место, где были обнаружены трупы. Она продлится три дня», - сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Также представитель нашего внешнеполитического ведомства подчеркнула, что в Банги пообещали прояснить обстоятельства гибели сотрудников российских СМИ и сделать все возможное для того, чтобы найти и наказать виновных

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ночь на 31 июля боевики напали на автомобиль журналистов в ЦАР. Случилось это на трассе, ведущей от Банги в населенный пункт Бомбари. В результате тогда погибли трое работников СМИ: журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Турции пообещали ответить на санкции США
США добились ареста трех украинских хакеров в Европе
США ввели санкции против членов правительства Турции
Суд продлил арест братьям Магомедовым
«Дошли до точки кипения»: туристы не могут получить компенсации от «Натали Турс»
Эрдоган заявил о готовности восстановить смертную казнь в Турции
«Лидеру самого сильного государства в мире»: Савченко написала письмо Трампу
Названа причина смерти актрисы Людмилы Глуховой
ЦБ продаст санируемый Азиатско-Тихоокеанский банк
Минобороны РФ призвало Сирию выступить гарантом возвращения беженцев
Обвиняемый в госизмене сотрудник ЦНИИмаш передавал секретные данные по интернету
Художник изобразил Трампа переправляющимся через «вашингтонское болото»
Похороны актрисы Натальи Кузнецовой прошли в Москве
Google создает для китайского рынка версию поисковика с жесткой цензурой
Украинский боксер Усик отказался от звания Героя Украины
Россияне стали реже пить пиво
Дипломатам РФ удалось добиться четкого понимания сроков возвращения беженцев в Сирию
Трамп призвал главу Минюста прекратить расследование «российского дела» из-за конфликта интересов
Почти половина россиян не видит смысла в получении высшего образования ради карьеры
Глава «Нафтогаза» рассказал, как остановить «Северный поток-2»
Гибель журналистов в ЦАР: Захарова прокомментировала цель поездки корреспондентов в Африку
Суд арестовал экс-финансиста группы «Сумма» по делу братьев Магомедовых
В Совфеде поддержат закон о гарантиях журналистам в горячих точках
К Земле скоро могут приблизиться метеориты, представляющие опасность
Дипломаты выясняют подробности задержания четырех россиян в Казахстане
В Таджикистане осудили членов группировки, планировавших теракт рядом с российской базой
Кудрин заявил, что цифровизация в РФ требует подготовки нескольких миллионов новых специалистов
В Ирландии выставили на продажу замок из «Игры престолов»