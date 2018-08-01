Гибель журналистов в ЦАР: местные власти направили следователей на место обнаружения тел россиян

СЕГОДНЯ 21:35 2018-08-01T21:35:37+03:00

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) направили на место обнаружения тел российских журналистов правоохранительную миссию.

При этом дипломат заметила, что в настоящее время по факту гибели наших соотечественников ведутся два уголовных дела: одно - в России, а второе - в ЦАР. «Два уголовных дела - одно в России ведется, второе - на территории ЦАР. Сегодня была направлена правоохранительная миссия ЦАР еще раз на место, где были обнаружены трупы. Она продлится три дня», - сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Также представитель нашего внешнеполитического ведомства подчеркнула, что в Банги пообещали прояснить обстоятельства гибели сотрудников российских СМИ и сделать все возможное для того, чтобы найти и наказать виновных

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ночь на 31 июля боевики напали на автомобиль журналистов в ЦАР. Случилось это на трассе, ведущей от Банги в населенный пункт Бомбари. В результате тогда погибли трое работников СМИ: журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.