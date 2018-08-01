Гибель журналистов в ЦАР: местные власти направили следователей на место обнаружения тел россиян
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) направили на место обнаружения тел российских журналистов правоохранительную миссию.
При этом дипломат заметила, что в настоящее время по факту гибели наших соотечественников ведутся два уголовных дела: одно - в России, а второе - в ЦАР. «Два уголовных дела - одно в России ведется, второе - на территории ЦАР. Сегодня была направлена правоохранительная миссия ЦАР еще раз на место, где были обнаружены трупы. Она продлится три дня», - сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».
Также представитель нашего внешнеполитического ведомства подчеркнула, что в Банги пообещали прояснить обстоятельства гибели сотрудников российских СМИ и сделать все возможное для того, чтобы найти и наказать виновных
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ночь на 31 июля боевики напали на автомобиль журналистов в ЦАР. Случилось это на трассе, ведущей от Банги в населенный пункт Бомбари. В результате тогда погибли трое работников СМИ: журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.