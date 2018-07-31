2018-07-31T18:08:22+03:00
Происшествия

В Центральной Африке убили трех журналистов, которые могут быть россиянами

Неизвестные боевики расстреляли людей недалеко от города Сибю
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Центральной Африке были убиты трое россиянВ Центральной Африке были убиты трое россиянФото: REUTERS
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В Центральноафриканской Республике обнаружены тела трех человек, которые, предположительно, являются гражданами России. При себе у убитых были найдены удостоверения журналистов.

Уточняется, что за гибель этих людей ответственны некие боевики, которые в ночь на вторник, 31 июля, просто расстреляли их. Инцидент произошел в 23 км от города Сибю - центра префектуры Кемо.

"Они были убиты неизвестными вооруженными людьми", - передает агентство AFP со ссылкой на источники в службах безопасности, юридических и религиозных кругах.

Каких-либо официальных подтверждений этой информации пока не поступало.

Напомним, что в конце июня еще пятеро журналистов погибли в результате вооруженного нападения на редакцию газеты Capital Gazette в столице американского штата Мэриленд. Тогда мужчина с ружьем ворвался в здание и открыл огонь на поражение, передает сайт kp.ru.

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