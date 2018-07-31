В Центральной Африке убили трех журналистов, которые могут быть россиянами
В Центральноафриканской Республике обнаружены тела трех человек, которые, предположительно, являются гражданами России. При себе у убитых были найдены удостоверения журналистов.
Уточняется, что за гибель этих людей ответственны некие боевики, которые в ночь на вторник, 31 июля, просто расстреляли их. Инцидент произошел в 23 км от города Сибю - центра префектуры Кемо.
"Они были убиты неизвестными вооруженными людьми", - передает агентство AFP со ссылкой на источники в службах безопасности, юридических и религиозных кругах.
Каких-либо официальных подтверждений этой информации пока не поступало.
Напомним, что в конце июня еще пятеро журналистов погибли в результате вооруженного нападения на редакцию газеты Capital Gazette в столице американского штата Мэриленд. Тогда мужчина с ружьем ворвался в здание и открыл огонь на поражение, передает сайт kp.ru.