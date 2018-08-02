В массовых протестах в Зимбабве погибли три человека
В среду в массовых протестах сторонников оппозиции в Зимбабве погибли три человека. Об этом сообщила полиция страны.
Все жертвы были убиты в столице – Хараре. Их личности до сих пор не установлены. Президент африканской республики Эммерсон Мнангагва возложил ответственность за из смерть на лидеров оппозиции.
Правительство Зимбабве привлекло военных к разгону демонстрацийФото: REUTERS
Фото: REUTERS
«Мы возлагаем ответственность на оппозиционный альянс «Движение за демократические перемены» (ДДП) и все его руководство за это нарушение мира в стране, целью которого было помешать избирательному процессу», - цитирует его слова агентство Reuters.
Три человека были убиты во время разгона манифестацийФото: REUTERS
Фото: REUTERS
Глава государства привал оппозиционеров увести своих сторонников с городских улиц, где они проводят протестные манифестации.
Как сообщал сайт «КП», 30 июля в Зимбабве прошли президентские выборы. Впервые в списке кандидатов на пост главы государства не было фамилии Роберта Мугабе, занимавшего эту должность на протяжении 37 лет.
Оппозиция не согласна с итогами парламентских выборов в ЗимбабвеФото: REUTERS
Фото: REUTERS
Голосование прошло без серьезных инцидентов и нарушений. Однако после оглашения избиркомом результатов, в Хараре начались протесты. По итогам выборов, две трети мест в обеих палатах парламента получила правящая партия «Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт». Оппозиция обвинила правительство в фальсификации итогов.
Военные Зимбабве открыли огонь по протестующим сторонникам оппозицииФото: REUTERS
Фото: REUTERS