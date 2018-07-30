2018-07-30T22:12:51+03:00
В мире

В Зимбабве прошли первые в истории страны выборы без участия Мугабе

Граждане республики выбирали нового президента и членов парламента
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Врио президента Зимбабве Эммерсон Мнангагва голосует на выборах главы государстваВрио президента Зимбабве Эммерсон Мнангагва голосует на выборах главы государстваФото: REUTERS
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В понедельник, 30 июля, в Зимбабве прошли президентские выборы. Данное голосование заполнилось тем, что в качестве кандидата на пост главы государства впервые не была выдвинута кандидатура Роберта Мугабе, занимавшего эту должность на протяжении 37 лет.

Сообщается, что все избирательные мероприятия прошли без серьезных инцидентов и нарушений. В этот раз активное участие в избирательном процессе приняли представители молодежи. Длинные очереди образовались перед многими участками для голосования в Хараре.

Отдать свои голоса пришли даже отстраненный в ноябре прошлого года "бессменный лидер" Мугабе и временно исполняющий обязанности президента Зимбабве Эммерсон Мнангагва. На данный момент именно он считается главным фаворитом кампании. Его основным соперником является лидер "Движения за демократические перемены" Нельсон Чамиса.

По данным France-Presse, все избирательные участки были закрыты в 19:00 по местному времени (20:00 мск), после чего члены комиссий приступили к просмотру бюллетеней. Ожидается, что официальные результаты будут оглашены в субботу, 4 августа.

Между тем, в понедельник прошли также парламентские выборы. В них приняли участие представители 55 партий. Фаворитами стали правящая партия "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт" и ДДП.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что из-за напряженной политической обстановки в республике в конце июня на Мнангагву было совершено покушение. Неизвестные установили бомбу прямо под сценой, на которой он выступал. Политик жив, но вот несколько министров и чиновников получили ранения.

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