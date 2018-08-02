В Дании начал действовать закон на ношение паранджи и бурки

СЕГОДНЯ 04:41 2018-08-02T04:44:07+03:00

В общественных местах теперь нельзя появляться в одежде, закрывающей лицо

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Мусульмане в Дании отныне не могут появляться в общественных местах с закрытыми лицами. В стране начал действовать закон, запрещающий скрывающие лицо элементы одежды: паранджу, никаб, покрывало, чадру и бурку.

В Копенгагене прошла демонстрация против закона о запрете паранджи и хиджабовФото: REUTERS

Фото: REUTERS

В законе также разъясняется, что «общественным местом» считается транспорт, учебные заведения, больницы, а также здания госучреждений. Граждан, показавшихся на улице с покрытым лицом, ожидает штраф в одну тысячу датских крон (134 евро) за первые три нарушения закона, а потом будет увеличен до 10 тысяч крон, передает Интерфакс.

К протесту мусульман присоединились и другие граждане ДанииФото: REUTERS

Фото: REUTERS

По данным ТАСС, в среду на улицы Копенгагена вышли несколько сотен человек, которые выступили против этого закона. Многие участники демонстрации были в бурках и никабах, закрывающих лицо. Они несли в руках плакаты «Демократия не работает», «Либеральное лицемерие» и другие.

За закон в конце мая проголосовали большинство депутатов Датского парламента. Он не касается рабочей спецодежды, лыжных и зимних масок, а также маскарадных костюмов.

Мужчина с флагом Дании на лицеФото: REUTERS

Фото: REUTERS