На юге Китая произошло крупное ДТП с грузовиком, погибли девять человек

СЕГОДНЯ 07:46 2018-08-02T07:46:20+03:00

В уезде Хуэйдун цементовоз опрокинулся и задавил два легковых автомобиля, проезжавших рядом

Изменить размер текста: A A

В провинции Гуандун на юге Китая произошла крупная автомобильная авария с участием грузовика. В результате погибли девять человек, говорится в сообщении местной полиции.

Инцидент произошел днем в среду в уезде Хуэйдун. Отмечается, что цементовоз опрокинулся и придавил два легковых автомобиля, проезжавших в этот момент рядом.

К утру четверга, 2 августа, погибшими были признаны девять человек. Еще несколько человек пострадали, состояние двух из них оценивается как стабильное.

Представители правоохранительных органов задержали водителя грузового автомобиля. Причины произошедшего выясняются, проводится расследование, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 23 июля в Москве на МКАД произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей. В результате аварии один из пострадавших оказался зажат в салоне автомобиля.