2018-07-23T14:27:32+03:00
Происшествия

На МКАД произошла авария с участием грузовиков

При ДТП одного из пострадавших зажало в машине
Екатерина БОЛГОВА
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Человека зажало в машине при аварии на МКАДЧеловека зажало в машине при аварии на МКАДФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Москве на МКАД произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей. В результате один из пострадавших оказался зажат в салоне автомобиля.

Столкновение Hyundai и Volvo произошло утром в понедельник, 23 июля, на 5-м километре внутренней стороны МКАД в районе улицы Кетчерская.

По данным источника в правоохранительных органах столицы, один человек оказался зажат в салоне автомобиля, есть пострадавшие. На месте аварии перекрыли две полосы движения. Движение по МКАД затруднено. О состоянии пострадавших не сообщается, передает «Москва 24».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 29 июня на на востоке Москвы произошло ДТП с участием автобуса и трамвая. Из-за аварии были временно изменены маршруты следования общественного транспорта. Инцидент произошел в районе дома 23 по Инвантеевской улице. По предварительным данным, автобус врезался в трамвай.

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