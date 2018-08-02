2018-08-02T14:41:35+03:00
Политика

Главы МИД России и КНР обсудили ситуацию вокруг Корейского полуострова

Встреча Сергея Лаврова и Ван И состоялась на полях заседания Совета министров иностранных дел АСЕАН в Сингапуре
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И на полях министерских мероприятий АСЕАНГлава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И на полях министерских мероприятий АСЕАНФото: REUTERS
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Министр иностранных дел России обсудил ситуацию вокруг Корейского полуострова со своим китайским коллегой Ван И. Встреча дипломатов состоялась в четверг, 2 июля, на полях заседания Совета глав внешнеполитических ведомств Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, который проходит в Сингапуре.

"Министры обсудили развитие ситуации вокруг Корейского полуострова", - сообщается на сайте МИД РФ.

Там же говорится о том, что дипломаты успели обменяться мнениями по вопросам отношений между двумя нашими странами и взаимодействия в рамках механизмов АСЕАН.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что во время нахождения в Сингапуре Сергей Лавров уже провел встречу и с камбоджийским коллегой Праком Сокхоном. Тогда главы внешнеполитических ведомств также затронули вопрос двустороннего сотрудничества и взаимодействия в региональном и международном форматах.

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