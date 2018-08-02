Главы МИД России и КНР обсудили ситуацию вокруг Корейского полуострова
Министр иностранных дел России обсудил ситуацию вокруг Корейского полуострова со своим китайским коллегой Ван И. Встреча дипломатов состоялась в четверг, 2 июля, на полях заседания Совета глав внешнеполитических ведомств Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, который проходит в Сингапуре.
"Министры обсудили развитие ситуации вокруг Корейского полуострова", - сообщается на сайте МИД РФ.
Там же говорится о том, что дипломаты успели обменяться мнениями по вопросам отношений между двумя нашими странами и взаимодействия в рамках механизмов АСЕАН.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что во время нахождения в Сингапуре Сергей Лавров уже провел встречу и с камбоджийским коллегой Праком Сокхоном. Тогда главы внешнеполитических ведомств также затронули вопрос двустороннего сотрудничества и взаимодействия в региональном и международном форматах.