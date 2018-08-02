Следственная служба Армении разрешила генсеку ОДКБ покинуть страну

СЕГОДНЯ 16:30 2018-08-02T16:30:55+03:00

Юрий Хачатуров обвиняется в свержении конституционного порядка в Армении в 2008 году

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Пресс-секретарь Специальной следственной службы (ССС) Аремнии Марина Оганджанян заявила, что генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров может покинуть страну.

"Хачатуров может на некоторое время покинуть территорию Армении. Мера пресечения, которая была избрана в отношении него, не является препятствием", - сказала Оганджанян.

Напомним, Хачатуров обвиняется в свержении конституционного порядка в Армении в 2008 году. 26 июля Специальная следственная служба предъявила ему соответствующее обвинение. В то время обвиняемый командовал ереванским гарнизоном ВС Армении. 28 июля ереванский суд освободил Хачатурова под подписку о невыезде после выплаты залога в размере 5 млн драмов.

Адвокат Хачатурова Мигран Погосян сообщил, что пока не получил официального заявления ведомства о том, что генсек ОДКБ может безнаказанно покинуть территорию Армении.

"Мы отправили официальный запрос, но пока не получили ответа. Если ССС и вправду решила не препятствовать свободному движению моего подзащитного, это решение является исключительно законным", - сказал ранее адвокат, передает ТАСС.