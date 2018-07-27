Генсека ОДКБ обвиняют в свержении конституционного строя в Армении в 2008 году

СЕГОДНЯ 16:06 2018-07-27T16:06:17+03:00

Следствие ходатайствует об взятии под стражу Юрия Хачатурова. Ранее подобные обвинения были предъявлены экс-президенту страны Роберту Кочаряну

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В Армении Специальная следственная служба потребовала арестовать и допросить в рамках дела о свержении конституционного строя в стране в 2008 году генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), генерал-полковника армянской армии Юрия Хачатурова.

Как сообщает пресс-служба армянского следственного подразделения, соответствующее ходатайство уже направлено в Ереванский городской суд.

Правоохранители обратили внимание суда на тот факт, что 26 июля Хачатурову было предъявлено обвинение в участии в вышеприведенном преступлении.

«На основе сопоставления доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1–2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг конституционный строй Республики Армения», — говорится в сообщении Специальной следственной службы.

В свою очередь, Хачатуров заявил, что не совсем понимает в чем суть предъявленных ему обвинений. И намерен добиваться установления истинных причин его преследования правоохранителями, сообщает ТАСС.

Напомним, Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по факту свержения конституционного строя страны в 2018 году в ходе возникших после президентских выборов беспорядков.

К слову, накануне аналогичное Хачатурову обвинение было предъявлено экс-президенту Армении Роберту Кочаряну. В соответствии с Уголовным кодексом Армении обоим обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.