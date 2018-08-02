2018-08-02T16:38:29+03:00
Происшествия

Росавиация опровергла опасное сближение самолетов в небе над Турцией

В ведомстве сообщили, что на борту российского лайнера произошло ложное срабатывание системы безопасности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Инцидент произошел накануне с пассажирским лайнером A-330 авиакомпании IFlyИнцидент произошел накануне с пассажирским лайнером A-330 авиакомпании IFlyФото: Иван ВИСЛОВ
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Росавиация опровергла сообщения о том, что в воздушном пространстве Турции над акваторией Черного моря произошло опасное сближение российского лайнера с неопознанным самолетом. В ведомстве пояснили, что на борту пассажирского A-330 авиакомпании IFly произошло ложное срабатывание системы безопасности.

"Опасного сближения не было, угрозы безопасности полета не было. Было ложное срабатывание системы предупреждения опасного сближения", - передает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

Напомним, ранее появилась информация о том, что неизвестный самолет опасно сблизился с российским лайнером, следовавшим по маршруту Анталья - Москва, и едва не привел к столкновению.

Экипаж воспользовался советом автоматической системы и оперативно снизил высоту. Выйти на связь с вероятным виновником инцидента тогда так и не удалось, передает сайт kp.ru.

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