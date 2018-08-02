Суд Венеции освободил экс-сенатора Кривицкого из-под стражи

СЕГОДНЯ 19:58 2018-08-02T19:58:26+03:00

В России бывший член Совфеда обвиняется в получении взятки в размере 15 млн рублей

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Суд Венеции принял решение об освобождении из-под стражи задержанного ранее экс-сенатора Дмитрия Кривицкого, который на родине обвиняется в коррупции. Таким образом было удовлетворено соответствующее ходатайство стороны защиты. Об этом сообщил адвокат бывшего члена Совета Федерации Мауро Анетрини.

Он рассказал, что в четверг, 2 августа, в Италии состоялось второе предварительное слушание по делу Кривицкого. Теперь российская сторона в течение ближайших 40 дней может предоставить материалы расследования и потребовать экстрадиции гражданина.

"Суд принял решение об освобождении. Сейчас я не могу сообщить деталей, поскольку пока не получил текст постановления", - заявил юрист.

Между тем, в настоящий момент во Франции рассматривается запрос Кривицкого о предоставлении ему политического убежища, передает ТАСС.

Напомним, что бывший сенатор от Новгородской области был заочно арестован в марте 2017 года по обвинению в получении взятки в размере 15 млн рублей. C 1 марта 2017 года он находился в международном розыске.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Кривицкого задержали по запросу российской стороны 25 июля в итальянском городе Кортине Д'Ампеццо.