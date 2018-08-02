Дело полковника Захарченко будет рассмотрено по существу 14 августа

СЕГОДНЯ 20:12 2018-08-02T20:12:22+03:00

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Рассмотрение уголовного дела бывшего заместителя начальника управления "Т" ГУЭБиПК министерства внутренних дел России Дмитрия Захарченко назначено на середину августа. Такое решение принял Пресненский суд Москвы. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Александр Горбатенко.

"Первое судебное заседание по существу назначено на 14 августа", - цитирует "Интерфакс" юриста.

Напомним, что в четверг, 2 августа, состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении Захарченко. Оно прошло в закрытом режиме. Накануне правоохранители завершили расследование дела по трем эпизодам преступления и передали материалы в суд.

Сайт kp.ru писал о том, что полковник был арестован по обвинению во взяточничестве, превышении полномочий и воспрепятствовании производству предварительного расследования. В результате обыска в квартире его сводной сестры было обнаружено более 8 миллиардов рублей в различной валюте.