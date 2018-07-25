СК России: дело Захарченко направлено в суд

СЕГОДНЯ 18:40 2018-07-25T18:52:36+03:00

Дмитрий Захарченко находится под стражей с сентября 2016 года. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Полковника будут судить по трем эпизодам, но следствие по другим взяткам будет продолжаться

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Завершено расследование уголовного дела по трем эпизодам преступлений в отношении бывшего заместителя начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко. Он обвиняется в получении двух взяток и воспрепятствовании производству предварительного расследования. Об этом "КП" сообщили в СК России.

"По данным следствия, в 2014 году Захарченко и его соучастник – сотрудник правоохранительных органов – с целью последующего получения взятки инициировали проверки контролирующими органами ряда предприятий, принадлежащих предпринимателю, который занимается поставками продуктов и ресторанным бизнесом. Понимая, что в таких условиях бизнес вести будет невозможно, предприниматель вынужден был передать Захарченко и его соучастнику в качестве взятки 800 тысяч долларов США за совершение действий по службе в пользу взяткодателя. При этом первоначально соучастники требовали передать им 5 миллионов долларов США", - напомнила материалы дела официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следующий эпизод из 2015 года. Тогда Захарченко и его соучастник за общее покровительство потребовали от того же предпринимателя 50-процентную скидочную карту сети ресторанов. Используя карту Захарченко сэкономил более 3 миллиона рублей при оплате счетов в этих ресторанах, которые посещал регулярно.

"В среднем счет за одно посещение ресторана Захарченко тратил 80 тысяч рублей, и соответственно получал скиду – 40 тысяч рублей. В одном случае 50% скидка в ресторане достигала 135 тысяч рублей. Все это являлось взяткой в виде незаконных услуг имущественного характера", - отметила Петренко.

Третий эпизод, по данным следствия, произошел в 2016 году. Захарченко, используя свое служебное положение, воспрепятствовал следствию и предупредил свою знакомую о предстоящем обыске по уголовному делу о мошенничестве, организовав вывоз всех документов и оргтехники, чтобы предотвратить их изъятие.

Представитель ведомства подчеркнула, что по "данным трем преступным эпизодам следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу".

Но на этом следствие останавливаться не планирует.

- Продолжается расследование других эпизодов получения взяток Дмитрием Захарченко. Соучастник обвиняемого находится в розыске, - отметили в СК России;

КСТАТИ

СК России: Девять миллиардов, изъятых у полковника Захарченко, переданы в бюджет

В Главном управлении по расследованию особо важных дел СК России сообщили о завершении расследования уголовного дела по трем эпизодам преступлений в отношении бывшего заместителя начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко. Его обвиняют в получении двух взяток и воспрепятствовании производству предварительного расследования. (подробности)

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