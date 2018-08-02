На базе ВВС США в Огайо замечен вооруженный мужчина: объявлена тревога

2 Авг. 22:38 2018-08-02T22:38:43+03:00

Руководство военного объекта предположило, что неизвестный мужчина проник на территорию госпиталя с целью устроить стрельбу

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На базе Военно-воздушных сил США Райт-Паттерсон, расположенной к востоку от города Дейтона американского штата Огайо, был замечен неизвестный вооруженный человек.

Руководство военного объекта в целях предосторожности решило объявить тревогу и провести расследование инцидента. Существует вероятность, что мужчина мог проникнуть на территорию госпиталя с целью устроить стрельбу.

Уточняется, что неопознанный человек с оружием были замечен в четверг, 2 августа, примерно в 12:40 по местному времени. Вскоре после этого сотрудники базы вызвали экстренные службы, а персонал был отправлен в безопасное укрытие.

"Наша первоочередная задача при любом чрезвычайном происшествии - защитить мужчин и женщин в Райт-Паттерсоне. Сотрудники сил безопасности и пожарной охраны нашей базы обучены быстро оценивать ситуацию и принимать необходимые меры. Ведется расследование", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте базе в Twitter.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что ранее в четверг еще один вооруженный мужчина был задержан около здания Конгресса США в Вашингтоне. Патрулирующие территорию полицейские обнаружили припаркованную у Капитолийского холма машину, в салоне которой лежало оружие и боеприпасы. Позже был найден владелец автомобиля.