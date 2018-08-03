2018-08-03T07:18:11+03:00
Общество

Умер Zombie Boy из клипа Леди Гаги

Как стало известно, манекенщик покончил с собой
Дарья ИВАШКИНА
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Zombie Boy и Lady Gaga в клипе на песню Born This WayZombie Boy и Lady Gaga в клипе на песню Born This WayФото: кадр с видео
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В пятницу, 3 августа, стало известно о смерти манекенщика Рика Дженеста, более известного как Zombie Boy. По некоторым данным, 32-летний канадец покончил с собой. Его тело нашли в минувшую среду утром в Монреале.

Как пишет газета Montreal Gazette, мужчина испытывал психологические проблемы.

Стоит отметить, что певица Леди Гага, благодаря которой Дженест и получил мировую известность, уже прокомментировала новость о смерти манекенщика. Она призналась, что «более чем опустошена» этим известием. «Мы должны прилагать больше усилий, чтобы изменить культуру, выдвинуть психическое здоровье на первый план», - написала исполнительница в своем Twitter.

СПРАВКА «КП»

Рик Дженест приобрел известность благодаря множеству татуировок и клипу американской певицы Леди Гаги на песню Born This Way. С 16 лет Zombie Boy начал бить на своем теле и лице татуировки, изображающие скелет человека. В итоге он попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек, сделавший себе больше всего тату с насекомыми и костями.

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