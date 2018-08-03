2018-08-03T09:53:12+03:00
В мире

Спонсор Трампа пытался получить $5 млрд госсубсидий через его адвоката

Эти деньги были необходимы финансисту для завершения строительства АЭС в штате Алабама
Дарья ИВАШКИНА
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Бывший личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл КоэнБывший личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл КоэнФото: REUTERS
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В пятницу, 3 августа, в зарубежных СМИ появилась информация о том, что один из спонсоров избирательного штаба Дональда Трампа Франклин Хейни пытался получить пять миллиардов долларов госсубсидий на проект по строительству атомной электростанции в штате Алабама через адвоката республиканца.

По некоторым данным, он согласился передать юристу Майклу Коэну 10 миллионов долларов. В обмен же тот должен был воспользоваться своими связями в Белом доме, чтобы финансист получил займ в рамках одной из государственных программ льготного кредитования. Однако этот план так и не был осуществлен: помешал тот факт, что хозяин Белого дома вскоре порвал все отношения со своим адвокатом, пишет Wall Street Journal.

Между тем в компании Хейни заверили, что его представители никогда не общались с Майклом Коэном.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее американские СМИ узнали о том, что бывший адвокат Трампа получил 400 тысяч долларов за помощь Киеву в организации встречи президента Украины Петра Порошенко с Дональдом Трампом.

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