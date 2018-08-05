Поиски унесенной рекой Сочи девочки продолжатся с рассветом

СЕГОДНЯ 01:51 2018-08-05T02:06:18+03:00

В субботу спасатели весь день искали девочку в реке Сочи Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В субботу спасатели обследовали русло реки, в море ребенка искали с помощью судов и вертолетов

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Поиски четырехлетней девочки, унесенной бурным потоком реки в Сочи, приостановлены до утра, с рассветом их возобновят. Об этом рассказали в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Представитель ведомства уточнила, что в субботу спасатели обследовали русло реки Сочи от поселка Ореховка до устья и прилегающую часть акватории моря. В поисках пропавшего ребенка задействованы беспилотники, вертолет и семь судов, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, трагедия произошла в пятницу, 3 августа, когда женщина с двумя своими детьми и взрослым братом переходили речку вброд. Семью смыло потоком воды и унесло течением. Женщина выплыла сама, а мужчину позже обнаружили с травмой головы, от госпитализации он отказался.

Детей искали свыше 400 человек – спасатели, полицейские, бойцы Росгвардии, казаки и волонтеры. Пятнадцатилетнего подростка нашли уже мертвым, судьба его маленькой сестрички пока неизвестна.