Поиски унесенной рекой Сочи девочки продолжатся с рассветом
Поиски четырехлетней девочки, унесенной бурным потоком реки в Сочи, приостановлены до утра, с рассветом их возобновят. Об этом рассказали в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
Представитель ведомства уточнила, что в субботу спасатели обследовали русло реки Сочи от поселка Ореховка до устья и прилегающую часть акватории моря. В поисках пропавшего ребенка задействованы беспилотники, вертолет и семь судов, передает ТАСС.
Как писал сайт kp.ru, трагедия произошла в пятницу, 3 августа, когда женщина с двумя своими детьми и взрослым братом переходили речку вброд. Семью смыло потоком воды и унесло течением. Женщина выплыла сама, а мужчину позже обнаружили с травмой головы, от госпитализации он отказался.
Детей искали свыше 400 человек – спасатели, полицейские, бойцы Росгвардии, казаки и волонтеры. Пятнадцатилетнего подростка нашли уже мертвым, судьба его маленькой сестрички пока неизвестна.