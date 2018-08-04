В Сочи ищут двух детей, унесенных рекой в районе Ореховских водопадов

СЕГОДНЯ 02:24 2018-08-04T02:35:20+03:00

В поисках участвуют более 400 человек – спасатели, полицейские, бойцы Росгвардии, казаки и волонтеры

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В поисках двух детей, унесенных бурным потоком реки в районе Ореховских водопадов в Сочи, участвуют свыше 400 человек – спасатели, полицейские, бойцы Росгвардии, казаки и волонтеры.

Ранее стало известно, что около пяти часов дня в пятницу, 3 августа, в Хостинском районе города семья из четырех человек – мать, отец и два ребенка – пытались вброд перейти реку Пластунка, но их смыло течением. Взрослым удалось спастись: женщина выплыла сама, а мужчину позже обнаружили с травмой головы, от госпитализации он отказался. Судьба детей 4 и 15 лет пока неизвестна.

Как рассказали в пресс-службе сочинской мэрии, поиски пропавших ребят будут вестись всю ночь, а утром район ЧП обследуют с воздуха на вертолете.

«На месте, где река впадает в море, дежурит четыре плавсредства и сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда, транспортной полиции и Морпорта», - приводит слова представителя мэрии ТАСС.

Это уже второй подобный случай в Сочи за одни сутки. Как писал сайт kp.ru, 3 августа семилетний мальчик на глазах у взрослых упал в ливневую канаву в поселке Лазаревское. Спасти ребенка не удалось, через несколько часов поисков обнаружили его тело.