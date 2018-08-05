"Ростов" побеждает ЦСКА 1:0 после 1 тайма матча чемпионата России

СЕГОДНЯ 19:52 2018-08-05T19:52:20+03:00

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В Москве на стадионе ВЭБ Арена завершился первый тайм матча 2 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. ЦСКА в первой домашней игре сезона принимает "Ростов". И после 45 стартовых минут поединка пока что на табло счет 1:0 в пользу гостей.

На 7-й минуте игры после подачи Дмитрия Скопинцева с фланга на передачу вовремя откликнулся Сергей Паршивлюк. Выпрыгнув из-за спин защитников ЦСКА он головой послал мяч в ворота Игоря Акинфеева.

В матче был объявлен перерыв. Через 15 минут поединок в Москве будет возобновлен.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча ЦСКА - Ростов.