"Ростов" побеждает ЦСКА 1:0 после 1 тайма матча чемпионата России
В начале поединка гол в ворота Акинфеева забил Паршивлюк
Футболисты "Ростова" провели неплохой первый тайм.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Москве на стадионе ВЭБ Арена завершился первый тайм матча 2 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. ЦСКА в первой домашней игре сезона принимает "Ростов". И после 45 стартовых минут поединка пока что на табло счет 1:0 в пользу гостей.
На 7-й минуте игры после подачи Дмитрия Скопинцева с фланга на передачу вовремя откликнулся Сергей Паршивлюк. Выпрыгнув из-за спин защитников ЦСКА он головой послал мяч в ворота Игоря Акинфеева.
В матче был объявлен перерыв. Через 15 минут поединок в Москве будет возобновлен.
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