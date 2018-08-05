ЦСКА - Ростов 5 августа 2018: прямая онлайн-трансляция матча 2 тура чемпионата России по футболу
Футболисты московского ЦСКА открывают домашнюю часть сезона. Первый соперник команды Виктора Ганчаренко - ФК "Ростов" под началом Валерия Карпина. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи ЦСКА - Ростов 5 августа 2018.
Статистика личных встреч ЦСКА - Ростов 5 августа 2018
ЦСКА и "Ростов" играли между собой 48 матчей. 12 побед - на счету "Ростова", 9 раз была ничья в этих поединках, а 27 побед на счету ЦСКА.
Прогнозы на матч ЦСКА - Ростов 5 августа 2018
ЦСКА - фаворит поединка против "Ростова" по версии букмекеров.
Трансляция матча ЦСКА - Ростов 5 августа 2018
Трансляция матча ЦСКА - Ростов 5 августа 2018 года состоится в прямом эфире на канале Матч Премьер с 18:45 по московскому времени.
ЦСКА - Ростов 5 августа.