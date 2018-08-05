В Венесуэле задержали шесть подозреваемых в покушении на Мадуро

СЕГОДНЯ 22:18 2018-08-05T22:18:55+03:00

Министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Венесуэлы Нестор Ревероль Фото: REUTERS

По данным МВД боливарианской республики, при нападении на президента использовали два дрона с килограммом взрывчатки на каждом [видео]

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Полиция Венесуэлы задержала шесть человек по подозрению в причастности к попытке покушения на президента страны Николаса Мадуро, совершенной в минувшую субботу, 4 августа, в Каракасе. Причем, как стало известно, одного из подозреваемых ранее уже арестовывали за нападение на военную базу Фуэрте Парамакай в венесуэльском городе Валенсиям в 2017 году.

«Задержаны шесть террористов. Вся значимая информация и видео с доказательствами собраны», - приводит слова главы МВД боливарианской республики Нестора Ревероля телеканал Telesur.

При этом министр не исключил дальнейших задержаний. По его словам, «организаторы и непосредственные исполнители преступления внутри и за пределами страны» уже идентифицированы.

Также Ревероль уточнил, что для покушения на Мадуро использовали два промышленных беспилотника, на которых разместили по одному килограмму взрывчатки С-4.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, покушение на Николаса Мадуро было совершено 4 августа во время военного парада в Каракасе. К трибуне, с которой выступал президент Венесуэлы, были направлены дроны с взрывчаткой. В результате ранения получили семеро гвардейцев, однако сам глава государства не пострадал.