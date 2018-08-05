Николас Мадуро обвинил в покушении на себя колумбийского президента

СЕГОДНЯ 07:06 2018-08-05T08:30:26+03:00

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На президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено покушение с помощью беспилотника, нагруженного взрывчаткой. Во время выступления на параде в честь 81 годовщины Национальной боливарианской гвардии летательный аппарат подлетел к трибуне, где находился глава государства, и подорвал заряд. Сам президент не пострадал, но были ранены 7 бойцов Национальной гвардии.

Покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро попало на видео.

Взрыв произошел в 17:41 по местному времени на Проспекте Боливара, где проходил военный парад. Мадуро как раз произносил речь, в которой поздравлял нацгвардию с праздником, когда в воздухе возникли дроны и начали приближаться к президентской трибуне. На телетрансляции видно, как Мадуро, находящийся на трибуне вместе с женой, смотрит вверх и закрывает лицо, словно бы защищаясь от чего-то. После этого камера переключилась на демонстрацию парадных колонн, которые через несколько секунд бросились в рассыпную, а трансляция прервалась.

Сразу после взрыва президент был эвакуирован в безопасное место вместе со своей женой. Избежать его ранения удалось в том числе благодаря грамотным действиям охраны, так как один из телохранителей заметил что-то подозрительное в воздухе и бросился к главе государства, прикрывая его специальным щитом из бронеэлементов.

Пока официально не объявлено о том, кто стоял за нападением, но председатель национального учредительного собрания и первый вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Дьосдадо Кабельо практически сразу же заявил, что за нападением стоят представители "правых сил", намекая на оппозиционные движения. Сам Николас Мадуро на экстренной пресс-конференции заявил, что "имя Хуана Мануэля Сантоса (президент Колумбии) стоит за этим покушением". Глава государства заявил, что уже задержаны несколько подозреваемых, и "все доказательства находятся в руках органов безопасности".

Взрыв произошел на Проспекте Боливара, где проходил военный парадФото: REUTERS

Тем временем ответственность за покушение уже взяла на себя группировка "Национальное движение фланелевые солдаты", которая прославилась в июне прошлого года. Тогда член движения бывший спецназовец Оскар Перес закидал гранатами здание Верховного суда и МВД и призывал военных выступить против правительства. "В операции были задействованы 2 дрона с взрывчаткой С4 (гексоген - прим. КП), которые должны были лететь к президентской трибуне, снайперы президентской охраны сбили аппараты до того, как те подлетели к объекту. Мы продемонстрировали, что они (власти - прим. КП) уязвимы, сегодня (уничтожить президента - прим. КП) не получилось, но это лишь вопрос времени", - говорится в заявлении группировки в "Твиттере".