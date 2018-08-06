Посольство России в США сожалеет, что госдепартамент скатывается к «мегафонной дипломатии»

СЕГОДНЯ 07:45 2018-08-06T07:57:21+03:00

Комментируя вызов российского дипломата Жирнова в госдеп, в дипмиссии подчеркнули, что «сам предмет обвинений не существует в принципе»

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Сообщение пресс-секретаря госдепартамента США Хезер Науэрт в Twitter о том, что временного поверенного в делах России в Соединенных Штатах Дмитрия Жирнова вызвали в госдеп, не осталось незамеченным в российском посольстве в Вашингтоне.

«В подаче госпожи Науэрт, от нашего дипломата потребовали «ответа за агрессивное вмешательство России» в американские внутренние дела. О каком ответе может идти речь, если сам предмет обвинений не существует в принципе?» - говорится в комментарии российской дипмиссии.

Сотрудники представительства нашей страны в американской столице напомнили, что Москва «неоднократно и на всевозможных уровнях» развенчивала «абсолютную несостоятельность подобных инсинуаций, ни единого доказательства, которых приведено не было».

«Какого ответа от нас ждут на взятые с потолка публикации в СМИ, вроде сообщений о блокировке социальной сетью Facebook 32 аккаунтов в процессе внутренней цензуры, навязанной интернет-кампании американскими политиками под лозунгами борьбы с «российской угрозой»?» - задают риторический вопрос дипломаты.

И выражают сожаление, что госдепартамент в очередной раз скатывается к «мегафонной дипломатии».

В заявлении посольства отмечается, что таким образом госдеп «подыгрывает» силам в американском истеблишменте, которые в собственных интересах раскручивают тему «вмешательства России» в политические процессы в США.

Российские дипломаты подытожили, призвав американских коллег «сосредоточить усилия на профессиональной и взаимоуважительной работе по стабилизации и нормализации отношений между нашими странами».

Как сообщал сайт kp.ru, временного поверенного в делах России в США Дмитрия Жирнова вызвали в госдепартамент, чтобы, по словам Хезер Науэрт, «получить ответ на попытки Кремля использовать соцсети для пропаганды насилия и раскола в Соединенных Штатах».