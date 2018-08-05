2018-08-05T17:00:57+03:00
В мире

Временного поверенного в делах России вызвали в госдепартамент США

В американском внешнеполитическом ведомстве считают, что Москва «использовала соцсети для пропаганды насилия и раскола».
Дарья ИВАШКИНА
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Официальный представитель госдепартамента США Хезер НауэртОфициальный представитель госдепартамента США Хезер НауэртФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 5 августа, стало известно, что временного поверенного в делах России в США Дмитрия Жирнова вызвали в госдепартамент. Как заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт, Госдеп намерен «получить ответ на попытки Кремля использовать соцсети для пропаганды насилия и раскола в Соединенных Штатах».

«Помощник госсекретаря (Уэсс) Митчелл вызвал временного поверенного в делах России Жирнова, чтобы получить ответ на попытки Кремля использовать учетные записи в социальных сетях для пропаганды насилия и раскола в США», - написала Науэрт в своем Twitter. При этом руководитель пресс-службы подчеркнула, что Вашингтон «не потерпит такого агрессивного вмешательства».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, буквально накануне президент США Дональд Трамп назвал страны, которые, по его мнению, «вмешиваются» в дела Соединенных Штатов. Как заявил тогда хозяин Белого дома, влияние на его страну якобы пытаются оказать «Россия, Китай и, возможно, КНДР».

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