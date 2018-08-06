Землетрясение в Индонезии: Пострадавших среди россиян нет

СЕГОДНЯ 11:24 2018-08-06T11:24:51+03:00

В посольстве РФ подтвердили Радио «Комсомольская правда», что дипломаты не получали обращений от сограждан, пострадавших в результате землетрясения в Индонезии

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В результате землетрясения в Индонезии жертв среди россиян нет, обращений от пострадавших сограждан в посольстве РФ не получали. Об этом рассказал Радио «Комсомольская правда» пресс-секретарь диппредставительства Денис Тетюшин.

По его словам, на двух индонезийских островах — Ломбоке, где произошло сильное землетрясение, и соседнем Бали находятся около шести тысяч российских граждан, как туристов, так и проживающих там постоянно.

«Обращений от пострадавших росграждан не было, но были звонки по горячей линии. Мы держим связь с этими людьми», - подчеркнул Тетюшин.

Как сообщал сайт «КП», в воскресенье, 5 августа, на густонаселенном индонезийском острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 7,0. Его эпицентр находился в 48 километрах от города Матарам. На данный момент известно о 91 жертве стихии, спасатели продолжают поиск погибших и пострадавших под завалами.

Подземные толчки были настолько сильными, что ощущались на соседнем острове Бали — популярном туристическом курорте.