Землетрясение в Индонезии: Пострадавших среди россиян нет
В результате землетрясения в Индонезии жертв среди россиян нет, обращений от пострадавших сограждан в посольстве РФ не получали. Об этом рассказал Радио «Комсомольская правда» пресс-секретарь диппредставительства Денис Тетюшин.
По его словам, на двух индонезийских островах — Ломбоке, где произошло сильное землетрясение, и соседнем Бали находятся около шести тысяч российских граждан, как туристов, так и проживающих там постоянно.
«Обращений от пострадавших росграждан не было, но были звонки по горячей линии. Мы держим связь с этими людьми», - подчеркнул Тетюшин.
Как сообщал сайт «КП», в воскресенье, 5 августа, на густонаселенном индонезийском острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 7,0. Его эпицентр находился в 48 километрах от города Матарам. На данный момент известно о 91 жертве стихии, спасатели продолжают поиск погибших и пострадавших под завалами.
Подземные толчки были настолько сильными, что ощущались на соседнем острове Бали — популярном туристическом курорте.