Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 82

СЕГОДНЯ 02:41 2018-08-06T03:02:16+03:00

Изменить размер текста: A A

К этому часу стало известно о 82 погибших в результате мощного землетрясения на острове Ломбок в Индонезии. Точное число пострадавших на экстренные службы страны пока назвать не могут – травмы получили несколько сотен островитян, передает BBC News.

Жертв может оказаться еще больше, спасатели продолжают искать людей под обломками домов. В самом крупном на острове городе Матарам частично или полностью разрушено множество зданий, некоторые его районы все еще остаются без электричества.

Ощутив подземные толчки, жители Матарама выбегали из своих домов, чтобы не оказаться под обломкамиФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье, 5 августа, на индонезийском острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр подземных толчков находился в 48-ми километрах от Матарама. Причем толчки были настолько сильными, что они ощущались даже на соседнем острове Бали.

Горожан охватила паникаФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Между тем, аэропорты на Ломбоке и Бали, несмотря на небольшие повреждения в терминалах, работают в штатном режиме.