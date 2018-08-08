Самолёт экстренно приземлился в аэропорту Нью-Йорка из-за задымления

СЕГОДНЯ 02:26 2018-08-08T02:26:25+03:00

После посадки три человека обратились за медицинской помощью

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Задымление на борту пассажирского лайнера авиакомпании United Airlines заставило экипаж принять решение об экстренной посадке в Нью-Йорке. Об этом сообщили в администрации воздушной гавани.

Самолет направлялся из Вашингтона в город Провиденс (штат Род- Айленд), но запросил аварийную посадку в аэропорту имени Джона Кеннеди.

Задымление было в кабине экипажа. После успешного приземления трем человекам потребовалась незначительная медицинская помощь, вероятно, членам экипажа. телеканал

По данным телеканала Pix 11, что все пассажиры были эвакуированы с борта лайнера и доставлены в терминал для ожидания пересадки на другой самолет.

Причины инцидента выясняются. До сих пор нет подтверждения, действительно ли было задымление в кабине пилотов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Boeing 777 итальянской авиакомпании Alitalia совершил экстренную посадку в Японии из-за неисправного двигателя. Самолет летел из Рима в аэропорт Нарита вблизи Токио, но вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту Новый Титосэ на севере Японии.