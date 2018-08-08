2018-08-08T03:41:43+03:00
Политика

Пушков посоветовал Эстонии следить за ракетами НАТО, а не за ВВС России

Российский сенатор прокомментировал инцидент с ракетой, выпущенной по ошибке истребителем Испании
Юлия ДИВЕЕВА
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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Артем Коротаев/ТАССГлава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Артем Коротаев/ТАСС
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Властям Эстонии следует внимательнее следить за вооруженными силами НАТО, которые могут по ошибке запустить боевую ракету над республикой. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Если на окраине города N в Эстонии внезапно приземлится и взорвется ракета, выпущенная по ошибке с военного самолета, в Таллине отныне должны догадаться, откуда ракеты летят», - написал сенатор на своей странице в Twitter

Он указал, что опасность для прибалтийской республики исходит не от российских ВВС, а от «защищающих» Эстонию самолетов НАТО.

Ранее сайт kp.ru писал, что самолеты военно-воздушных сил Испании, базирующиеся в Эстонии, приостановили свои полеты после того, как истребитель Eurofighter по ошибке выпустил в небе боевую ракету класса «воздух-воздух» AMRAAM.

Инцидент произошел во вторник в 15:44 мск в зоне учебных полетов над населенным пунктом Пангоди. У ракеты активирован режим самоуничтожения, который должен был взорватьснаряд еще в воздухе. Однако ракета упала на землю примерно в 40 километрах к северу от Тарту.

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