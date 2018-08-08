2018-08-08T12:23:43+03:00
В мире

Журналист Грэм Филлипс задержан в посольстве Грузии в Лондоне

Британец ворвался на выставку, посвященную годовщине конфликта в Южной Осетии, и начал выкрикивал антинатовские лозунги
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Британский журналист Грэм ФиллипсБританский журналист Грэм ФиллипсФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Дипломатическая полиция Лондона задержала британского журналиста Грэма Филлипса, который ворвался в посольство Грузии, где проходила выставка Victima, приуроченная к 10-й годовщине военного конфликта в Южной Осетии. Об этом рассказала посол республики в Великобритании Тамара Беручашвили.

По ее словам, инцидент произошел еще во вторник, 7 августа. Журналист якобы ворвался в здание с видеокамерой, хотя разрешения на съемку у него не было, и начал вести себя агрессивно, громко скандируя лозунги против НАТО и Грузии. Так, Филлипс обвинял Тбилиси в предоставлении британским гражданам ложной информации.

Сотрудникам безопасности удалось вывести мужчину из помещения, передает РИА Новости. Был ли он доставлен в полицейский участок для дальнейших разбирательств, не сообщается.

Между тем, напомним, что Грэм Филлипс получил широкую известность в результате своей журналистской работы на Украине, в частности, в Донбассе, передает сайт kp.ru.

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