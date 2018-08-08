2018-08-08T14:19:17+03:00
Общество

Шойгу выразил соболезнования близким журналиста Михаила Лещинского

Известный военный корреспондент скончался в ночь на среду, 8 августа
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Один из самых известных советских военных корреспондентов Михаил ЛещинскийОдин из самых известных советских военных корреспондентов Михаил ЛещинскийФото: YouTube
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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования родным и близким известного советского и российского тележурналиста Михаила Лещинского, который скончался в ночь на среду, 8 августа. О содержании соответствующей телеграммы рассказали в Департаменте информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства.

"Имя Михаила Борисовича Лещинского как легенды отечественной военной журналистики, выдающегося военкорра и теледокументалиста, навсегда останется в сердцах миллионов почитателей его огромного таланта", - говорится в письме.

Шойгу особенно отметил профессионализм, который Лещинский продемонстрировал, будучи ведущим программы "Служу Советскому Союзу". Его "проникновенные и правдивые репортажи" о службе советских солдат в Афганистане навсегда останутся в памяти военнослужащих разных поколений, уверен генерал.

Он подчеркнул, что все, кто были лично знакомы с тележурналистом, могут говорить о нем лишь как о настоящем патриоте своей Родине, целеустремленном и отзывчивым человеком.

Сайт kp.ru писал о том, что Михаил Борисович скончался на 74-м году жизни после тяжелой борьбы с онкологическим заболеванием.

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