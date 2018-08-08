2018-08-08T15:51:57+03:00
Наука

Путин поручил вывести космическую промышленность на новый уровень качества

Увеличение потенциала в данной отрасли особенно важно на фоне постоянно растущей конкуренции
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин поручил вывести отечественную ракетно-космическую отрасль на новый качественный уровень. Такое заявление глава государства сделал в среду, 8 августа, на совещании по развитию этой сферы.

"Нашей ракетно-космической промышленности нужно выйти на устойчивый рост качества продукции и выполняемых работ, цена которых должна быть глобально конкурентоспособной", - сказал президент.

Он подчеркнул, что увеличения коммерческого потенциала важно не только для эффективной работы на мировом рынке, но и, в частности, в условиях жесткой, постоянно растущей конкуренции.

Так, например, в космическую гонку планирует вступить Турция. Республика рассчитывает создать собственное космическое агентство уже в конце этого года. Уже на его базе будет сформирована система координации и контроля над работами в сфере аэронавтики и взято под контроль налаживание сотрудничества с международными организациями, передает сайт kp.ru.

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