Пользователи в России сообщают о сбоях в работе соцсети «ВКонтакте»

СЕГОДНЯ 23:15 2018-08-08T23:15:39+03:00

Больше всего жалоб поступило на сбои в работе сайта и на проблемы при отправке сообщений

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В работе социальной сети «ВКонтакте» в среду вечером отмечаются проблемы. Об этом сообщают российские пользователи на сервисе Downdetector, отслеживающем работу интернет-ресурсов.

Согласно данным сайта, проблемы начались 8 августа около 20.00 мск. Пик жалоб приходится примерно на 22.00 мск. При этом на сбои в работе сайта жалуются 46 процентов пользователей, на проблемы при отправке сообщений - 42 процента, еще 12 процентов пишут о проблемах при входе в свой аккаунт.

Больше всего жалобы поступали от жителей Москвы Санкт-Петербурга, Краснодара, Новосибирска, Екатеринбурга, Грозного, Казани, Самары, Нижнего Новгорода и Челябинска. Но были сигналы и из других регионов России. Сейчас сайт работает нормально.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал о подобных проблемах в работе «ВКонтакте» 16 февраля. Тогддапользователи писали, что сайт выдает им сообщение об ошибке и недоступности серверов. Кроме того, многие не могли запустить мобильное приложение или попадали лишь в раздел с музыкой.Пресс-служба сервиса пояснила, что это временные трудности.