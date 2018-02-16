В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

СЕГОДНЯ 16:21 2018-02-16T16:22:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 16 февраля, произошел сбой в работе социальной сети «Вконтакте». Как сообщили пользователи, сайт сообщил об ошибке и недоступности серверов. Кроме того, многие не могут запустить мобильное приложение или попадают лишь в раздел с музыкой.

В интернете уже запущены хэштеги #вкживи и #вкнеболей. На сайт «Каждый сбой» поступают жалобы от пользователей из Москвы, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Владивостока, Санкт-Петербурга, Омска и некоторых других регионов.

Пресс-служба «ВКонтакте» подтвердила факт сбоя в работе.

«Испытываем временные трудности, часть пользователей не может получить доступ к сервисам, - сообщается в микроблоге «Вконтакте» в Twitter.

Пользователи "Вконтакте" пожаловались на неполадки

Как сообщал сайт kp.ru, в августе прошлого года произошли крупные неполадки в работе «ВКонтакте» - пользователи соцсети в течение нескольких часов не могли отправить сообщения и открыть диалоги.