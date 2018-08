Алексей Мордашов полностью перевел «Силовые машины» в Россию

СЕГОДНЯ 07:38 2018-08-09T07:38:03+03:00

Сто процентов акций компании «Силовые машины» переведены под юрисдикцию Российской Федерации. Владелец компании Алексей Мордашов завершил сделку по переводу акций в рамках государственных мер по деофшоризации экономики, сообщает пресс-служба «Силмаша».

Сделка проводилась поэтапно. Сначала пакет акций в размере 99,9999999885175%, принадлежавший компании Highstat Ltd, был передан компании Unifirm Ltd, а Мордашов свой пакет с 0,0000000114825% акций передал «Севергрупп». На втором Unifirm Ltd передала все свои акции «Силмаша» конечному держателю «Севергрупп», которая сегодня владеет 100% пакета акций «Силовых машин».

Напомним, как писал сайт «КП», в январе 2018 года «Силовые машины» и структура госкорпорации «Ростех» компания «Технопромэкспорт» были включены в санкционный список США. Компании обвинили в том, что они поставили турбины немецкого концерна Siemens в Крым в обход санкций Евросоюза.