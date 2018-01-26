В новые санкционные списки США попал 21 гражданин России и Украины

26 Янв. 2018 2018-01-26T21:29:22+03:00

До конца января ожидается опубликование еще более крупного пакета «черных списков» от американских властей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Министерство финансов США расширило санкционные списки в связи с отношениями России и Украины. Под ограничения попали еще 21 гражданин России и Украины, а также девять компаний. Еще 12 компаний попали под дополнительные секторальные санкции.

Среди тех, кто попал под американские санкции - заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников и министр государственной безопасности Донецкой народной республики Владимир Павленко.

Кроме них, в списки включены Валерий Абрамов, Игорь Антипов, Евгений Грабчак, Алексей Грановский, Богдан Колосов, Елена Костенко, Светлана Малахова, Павел Мальгин, Екатерина Матющенко, Александр Мельничук, Сергей Мельничук, Наталья Никонорова, Владимир Пашков, Александр Пентя, Виктор Перевалов, Елена Радомская, Александр Тимофеев, Сергей Топор-Гилка.

Санкции также были введены в отношении ряда дочерних структур «Сургутнефтегаза», ПАО «Силовые машины» и «Технопромэкспорта».

Добавим, что со дня на день ожидается опубликование еще более крупного пакета «черных списков» от американских властей. 2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал «Акт о противодействии оппонентам Америки» и не позже чем, через 180 дней после этого, то есть 2 февраля 2018 года, должен быть опубликован доклад с именами подпадающими под расширенные санкции российских чиновников и бизнесменов.

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