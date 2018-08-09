Ученые установили вред от подсветки мобильных телефонов

СЕГОДНЯ 15:49 2018-08-09T15:52:37+03:00

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Ученые из Университета Толидо в США пришли к выводу, что мобильные телефоны оказывают пагубное влияние на зрение человека. Больше всего глаза страдают от голубой подсветки. Данное излучение приводит к образованию в организме токсичного химического вещества.

Прежде, чем прийти к такому выводу, специалисты провели многократные исследования. Было изучено воздействие голубого, синего и фиолетового цветового спектра на клетки сетчатки, сообщает телеканал «360».

Излучение вызывает образование скрученной формы ретинала — производного витамина А, негативно влияющего на ткани.

Если говорить не медицинским языком, то люди теряют остроту зрения, а с возрастом в глазу может образоваться желтое пятно. Это приводит к слепоте уже в 55 лет, пишет сайт "Дни.ру".

Сайт kp.ru уже писал о том, что мобильные телефоны могут оказывать слияние на сон человека. Излучение от гаджета не всегда проходит бесследно.