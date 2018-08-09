В Pussy Riot заявили, что Мария Алехина покинула Россию, несмотря на запрет
В панк-группе Pussy Riot заявили, что участница группы Мария Алехина выехала з аграницы России, несмотря на запрет.
Напомним, накануне адвокат Алехиной Алексей Глухов заявил, что его подзащитную не выпустили из России по причине исполнительного производства. Ее задержали на пограничном контроле в аэропорту Домодедово, когда она направлялась в Великобританию на театральное выступление по мотивам ее книги Riot Days.
Позже стало известно, что Алехиной ограничен выезд за границу из-за уклонений от обязательных работ, назначенных ей судом за митинг у здания ФСБ против блокировки мессенджера Telegram в России.
"Несмотря на официальный запрет покидать Россию, Мария Алехина смогла вылететь из страны и сейчас находится на пути в Эдинбург", — сообщается в микроблоге Pussy Riot в Twitter.
Комментарии официальных органов пока не поступали.