В Pussy Riot заявили, что Мария Алехина покинула Россию, несмотря на запрет

СЕГОДНЯ 19:16 2018-08-09T19:16:58+03:00

Накануне адвокат заявил, что экс-участнице группы не разрешили вылететь в Великобританию

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В панк-группе Pussy Riot заявили, что участница группы Мария Алехина выехала з аграницы России, несмотря на запрет.

Напомним, накануне адвокат Алехиной Алексей Глухов заявил, что его подзащитную не выпустили из России по причине исполнительного производства. Ее задержали на пограничном контроле в аэропорту Домодедово, когда она направлялась в Великобританию на театральное выступление по мотивам ее книги Riot Days.

Позже стало известно, что Алехиной ограничен выезд за границу из-за уклонений от обязательных работ, назначенных ей судом за митинг у здания ФСБ против блокировки мессенджера Telegram в России.

"Несмотря на официальный запрет покидать Россию, Мария Алехина смогла вылететь из страны и сейчас находится на пути в Эдинбург", — сообщается в микроблоге Pussy Riot в Twitter.

Комментарии официальных органов пока не поступали.