2018-08-09T19:16:58+03:00
Общество

В Pussy Riot заявили, что Мария Алехина покинула Россию, несмотря на запрет

Накануне адвокат заявил, что экс-участнице группы не разрешили вылететь в Великобританию
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Мария АлехинаМария АлехинаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В панк-группе Pussy Riot заявили, что участница группы Мария Алехина выехала з аграницы России, несмотря на запрет.

Напомним, накануне адвокат Алехиной Алексей Глухов заявил, что его подзащитную не выпустили из России по причине исполнительного производства. Ее задержали на пограничном контроле в аэропорту Домодедово, когда она направлялась в Великобританию на театральное выступление по мотивам ее книги Riot Days.

Позже стало известно, что Алехиной ограничен выезд за границу из-за уклонений от обязательных работ, назначенных ей судом за митинг у здания ФСБ против блокировки мессенджера Telegram в России.

"Несмотря на официальный запрет покидать Россию, Мария Алехина смогла вылететь из страны и сейчас находится на пути в Эдинбург", — сообщается в микроблоге Pussy Riot в Twitter.

Комментарии официальных органов пока не поступали.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Денисова опубликовала фото Сенцова, переданные Москальковой
Умерла Тамара Дегтярева: режиссер «Вечного зова» рассказал о работе с актрисой
Три из трех! Юлия Ефимова стала чемпионкой Европы в плавании на 50 метров брассом
Александра Пахмутова попала в базу данных сайта "Миротворец"
В МИД РФ заявили, что действия НАТО угрожают безопасности Прибалтики
В Калужской области прошел форум молодых энергетиков и промышленников «Форсаж»
Украинскую писательницу Ларису Ницой возмутили «пророссийские» дети в лагерях
Захарова: РФ попросила Грецию разъяснить ситуацию с визами для священников РПЦ
Тайского монаха приговорили к 114 годам тюрьмы
ОНФ и Генпрокуратура предложат поправки к антиэкстремистскому закону
Порошенко назвал дату перехода Вооруженных сил на лозунг «Слава Украине»
Силуанов: финансовая ситуация в РФ связана с возможными санкциями США и развивающимися рынками
Никас Сафронов высказался о Петросяне и избитом Сами Насери
Стало известно, пропадут ли iPhone в России из-за санкций
Стоимость авиабилетов вырастет во второй половине августа
Причина смерти Тамары Дегтяревой: народная артистка РФ скончалась от остановки сердца
Новые мусоросжительные заводы дадут Подмосковью более трех тысяч рабочих мест
Россия займется проработкой ответных мер на новые санкции США
Лавров посетит Анкару по приглашению главы МИД Турции
Ученые установили вред от подсветки мобильных телефонов
В японском Нагасаки почтили память жертв атомной бомбардировки
Греческий ПАОК отверг обвинения в бездействии во время инцидента с российскими журналистами
В Минэнерго новые санкции США назвали попыткой повлиять на рынок
К 2021 году в Подмосковье начнут производить электроэнергию из мусора
Умерла Тамара Дегтярева, звезда фильма "Вечный зов"
Суд Киева оставил в силе продление ареста Савченко
Японские компании Suzuki, Mazda и Yamaha уличены в мошенничестве
Премьер Эстонии сообщил, что фрагменты ошибочно запущенной ракеты все еще не обнаружены