2018-08-09T19:34:02+03:00
Общество

Умерла Тамара Дегтярева: режиссер «Вечного зова» рассказал о работе с актрисой

Звезда «Вечного зова» Тамара Дегтярева умерла на 75-м году жизни
Екатерина БОЛГОВА
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Актриса Тамара Дегтярева. Фото: Московский театр "Современник"/VK.comАктриса Тамара Дегтярева. Фото: Московский театр "Современник"/VK.com
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Умерла Тамара Дегтярева — старейшая актриса театра «Современник», звезда сериала «Вечный зов». Режиссер ленты Валерий Усков рассказал о работе с артисткой.

«Она была не очень популярна, к сожалению, хотя она великая русская актриса. Жалко. Она должна была быть популярнее, чем на самом деле была», — сказал Усков.

Смерть Дегтяревой он назвал «большим горем для театра и кино».

«Она была очень скромна внешне в действиях, но у нее внутри скапливалась такая энергия, которая равносильна атомной бомбе», — добавил режиссер, пишут "Известия".

Напомним, ранее в четверг, 9 августа, пресс-служба московского театра «Современник», сообщила о смерти Тамары Дегтяревой на 75-м году жизни. Актриса работала в этом театре с 1975 года. Она была предана своей профессии, и продолжала играть в спектакле, даже несмотря на то, что в последние годы она была прикована к инвалидному креслу.

Тамара Дегтярева в фильме «Вечный зов».

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