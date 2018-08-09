Умерла Тамара Дегтярева, звезда фильма "Вечный зов"

СЕГОДНЯ 15:24 2018-08-09T15:26:27+03:00

В возрасте 74 лет умерла Татьяна Дегтярева - советская и российская актриса театра и кино

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В четверг, 9 августа, умерла Тамара Дегтярёва - советская и российская актриса театра и кино, которая получила наибольшую известность, благодаря главной роль в фильме "Вечный зов". О ее смерти сообщили в пресс-службе московского театра "Современник".

"У нас грустная, очень печальная новость. Сегодня скончалась Тамара Васильевна Дегтярева, наша коллега, товарищ, партнёр. Ее не стало на 75-ом году жизни. Болезни, с которыми она мужественно боролась, все же победили", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте театра.

О времени и месте прощания с Народной артисткой России будет сообщено позднее.

Тамара Васильевна исполнила множество ролей в ставшем уже родным ей московском театре. Так, она играла Катю в спектакле "С любимыми не расставайтесь", Оливию в "Двенадцатой ночи", Раису Захаровну в "Любовь и голуби", Варвару Петровну Ставрогину в "Бесах", миссис Пирс в "Пигмалионе", фрау Залевски в "Трех товарищах".

Даже потеряв ногу в ноябре 2012 года в результате гангрены и будучи прикованной к инвалидному креслу, Дегтярева продолжала играть свою Евдокию во "Времени женщин".

Также актрису можно увидеть более чем в 30 фильмах. Среди самых известных из них картины "Ищу человека", "Эшелон" и "Вишневый сад".