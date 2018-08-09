2018-08-09T20:20:27+03:00
Политика

Ветераны АТО устроили бунт в следственном изоляторе

По данным СМИ, заключенные забаррикадировали выход из камеры и оказали сопротивление перед этапированием
Екатерина БОЛГОВА
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Бывшие бойцы батальона "Торнадо" устроили бунт в киевском СИЗОБывшие бойцы батальона "Торнадо" устроили бунт в киевском СИЗОФото: Евгения ГУСЕВА
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Бывшие бойцы батальона МВД Украины «Торнадо» устроили бунт в Лукьяновском следственном изоляторе в Киеве.

Как сообщил портал «Цензор», заключенные забаррикадировали выход из камеры и оказали сопротивление перед этапированием. На место происшествия были вызваны бойцы спецназа и Национальной гвардии Украины.

По данным СМИ, к бунту ветеранов «Торнадо» также присоединились и другие заключенные. Отмечается, что экс-бойцы батальона не хотели выходить из СИЗО, так как на четверг, 9 августа, не было запланировано никаких заседаний и следственных действий.

К изолятору прибыли сторонники «Торнадо», которые хотели помешать спецназовцам выводить ветеранов, но им это не удалось.

Напомним, в июне 2015 года на Украине задержали 12 экс-бойцов батальона МВД «Торнадо». В апреле 2017 года восемь из них получили сроки от 8 до 11 лет, четверо - условные сроки. Их обвинили в похищении и истязании местных жителей в пригороде Лисичанска в Луганской области, в мародерстве и групповом изнасиловании мужчины.

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