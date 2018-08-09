Ветераны АТО устроили бунт в следственном изоляторе
Бывшие бойцы батальона МВД Украины «Торнадо» устроили бунт в Лукьяновском следственном изоляторе в Киеве.
Как сообщил портал «Цензор», заключенные забаррикадировали выход из камеры и оказали сопротивление перед этапированием. На место происшествия были вызваны бойцы спецназа и Национальной гвардии Украины.
По данным СМИ, к бунту ветеранов «Торнадо» также присоединились и другие заключенные. Отмечается, что экс-бойцы батальона не хотели выходить из СИЗО, так как на четверг, 9 августа, не было запланировано никаких заседаний и следственных действий.
К изолятору прибыли сторонники «Торнадо», которые хотели помешать спецназовцам выводить ветеранов, но им это не удалось.
Напомним, в июне 2015 года на Украине задержали 12 экс-бойцов батальона МВД «Торнадо». В апреле 2017 года восемь из них получили сроки от 8 до 11 лет, четверо - условные сроки. Их обвинили в похищении и истязании местных жителей в пригороде Лисичанска в Луганской области, в мародерстве и групповом изнасиловании мужчины.