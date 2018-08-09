Израиль возобновил обстрелы территорий сектора Газа

СЕГОДНЯ 20:46 2018-08-09T20:46:34+03:00

Военные также показали видео нанесения ударов по некоторым из объектов [видео]

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В четверг, 9 августа, силы обороны Израиля возобновили обстрелы территорий сектора Газа. Как сообщается на сайте израильской армии, атака была предпринята в ответ на запуски ракет с палестинской территории. Военные также показали видео нанесения ударов по некоторым из объектов.

По данным израильской стороны, за последние сутки было уничтожено 150 военных и стратегических целей. Отмечается, что обстрел был произведен по штаб-квартира батальона ХАМАС и другим объектам.

Отмечается, что в среду, 8 августа, из сектора Газа выпустили примерно 180 ракет, 30 из которых были перехвачены система ПРО Израиля. Были ли жертвы в результате атаки, не уточняется.

Агентство Al-Masdar передавало, что в результате ответных действий Израиля в ночь на четверг погибли трое палестинцев, включая беременную жительницу и пятилетнего ребенка.