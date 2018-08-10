Российские туристы спешат оплатить туры, пока доллар снова не подорожал

СЕГОДНЯ 16:06 2018-08-10T16:06:38+03:00

В турфирмах отмечают, что отдыхающие, которые планировали выкупить путевки в рассрочку, стараются сделать это оперативно, не дожидаясь очередного изменения курса иностранной валюты

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Российский рубль среагировал на новые американские санкции. Многие россияне решили не испытывать судьбу и не ждать дальнейших колебаний валюты, а поскорее выкупить свои путевки в турфирмах.

Это характерно для тех туров, которые были оплачены не полностью. Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина отмечает, что во многие турфирмы выстроились очереди из клиентов, которые желают внести оставшуюся стоимость путевки, опасаясь увеличения цены.

На 10 августа ЦБ установил официальный курс евро на отметке 76,825 руб., доллар - 66,2856 рубля.

В турфирмах отмечают, что туристы опасаются, что туры будут пересчитаны с учетом новых показателей курсов, пишет сайт «Дни.ру».

Туроператоры отказались от практики менять внутренний курс валюты несколько раз в день, как это было раньше.

Продавцы туров считают несправедливым, если агентства принимают оплату у клиентов по одному курсу, а передавать оператору им приходится уже по более высокому, передает РИА Новости.