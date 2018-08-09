2018-08-09T17:31:42+03:00
Экономика

Курс доллара выше 66 рублей. Что происходит и стоит ли бежать в обменник

Валюта дорожает на слухах о новой волне западных санкций
Андрей ЗАЙЦЕВ
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Если валюта вам понадобится в ближайшее время, то покупайте сейчас. Например, если планируете поездку за рубежЕсли валюта вам понадобится в ближайшее время, то покупайте сейчас. Например, если планируете поездку за рубежФото: Евгения ГУСЕВА
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Конгресс США грозится ввести новые ограничения против нашей страны. Решение американцы планируют принять уже в сентябре этого года. Под удар может попасть российский финансовый сектор. Новости о новых санкциях спровоцировали распродажу на биржах. Рубль снова вспомнил о своем шатком положении и резко упал по отношению к доллару и евро. Может ли новый виток санкций привести к валютному кризису? И в чем хранить сбережения?

ЧЕМ ГРОЗЯТ НАМ ШТАТЫ?

У американцев несколько основных пунктов. Во-первых, российским госбанкам могут запретить работать в США (и иметь там корреспондентские счета, которые нужны для международных переводов). Во-вторых, американцы могут запретить своим компаниям покупать российские гособлигации. Сейчас они неплохо зарабатывают на этом. По последним данным, иностранцы держат в них больше двух триллионов рублей. В-третьих, США могут частично запретить экспорт своей продукции в Россию. Но это, правда, ударит в первую очередь по ним самим.

При этом американцы не смогли придумать ничего нового, как объявить поводом для объявления санкций уже поросшее мхом «дело Скрипалей». Причем тут Штаты и случай в британском Солсбери, понять сложно. Но искать логику в политических заявлениях, наверное, нет смысла.

- Страшны не санкции, а шумиха вокруг них, - заявил в эфире радио «КП» политолог Андрей Афанасьев. - Тем не менее у Трампа очень сильно связаны руки. И он делает не то, что хочет, а то, что должен. Один из его главных тезисов: «Ни один американский президент не был столь жестким с Москвой, как я». Вот ему и приходится соответствовать.

У Трампа очень сильно связаны руки. И он делает не то, что хочет, а то, что должен Фото: REUTERS

У Трампа очень сильно связаны руки. И он делает не то, что хочет, а то, что долженФото: REUTERS

ПОЧЕМУ ВСЕ ПАДАЕТ?

Упал не только курс рубля, но и акции российских компаний (сильнее всего - государственных). Это связано с тем, что санкции могут коснуться крупнейших банков (Сбербанка и ВТБ) и крупнейшего авиаперевозчика («Аэрофлота»).

Мало кто допускал, что содержание доклада будет настолько жестким. Спекулянты закладывают негативные ожидания в дальнейшее развитие нашей экономики. Вот и избавляются и от российской валюты, и от российских ценных бумаг.

ЧЕГО ЖДАТЬ В БУДУЩЕМ?

Как считают эксперты, ждать валютного кризиса в августе не стоит. Как это часто бывает на биржах, после пары дней распродаж инвесторы обычно успокаиваются - и курсы возвращаются на прежние уровни.

По мнению валютных трейдеров, на следующей неделе паника сойдет на нет. Курс доллара до начала сентября останется на уровне 65 рублей, а евро - 75 рублей. А дальше спекулянты будут ждать окончательного решения конгресса. Как ни крути, рубль остается довольно слабой валютой. И в случае жестких мер со стороны Штатов осенью доллар с евро могут снова подорожать.

Как это часто бывает на биржах, после пары дней распродаж инвесторы обычно успокаиваются Фото: REUTERS

Как это часто бывает на биржах, после пары дней распродаж инвесторы обычно успокаиваютсяФото: REUTERS

Опасаться резкой девальвации не стоит. Других негативных факторов на горизонте пока нет. Во-первых, цена на нефть до сих пор держится выше $70. Во-вторых, у нас накоплены огромные международные резервы. В кубышке ЦБ сейчас $460 млрд. И если потребуется, часть этих денег могут пустить на рынок, чтобы сгладить колебания валютного курса. И в-третьих, вряд ли конгресс США захочет идти по жесткому сценарию. Скорее всего санкции, как это не раз бывало, под давлением американского бизнеса, имеющего большой вес в заокеанской политике, смягчат.

- Я считаю, что мыслить в категориях «смягчат или нет», не нужно, - говорит Андрей Афанасьев. - Нужно от этого отходить. Нам нужно думать о том, как сделать так, чтобы нам на это было наплевать. Чем жестче они с нами, тем быстрее мы начнем мыслить суверенно не только в политическом плане, но и в экономическом.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Стоит ли бежать в обменник?

- Если валюта вам понадобится в ближайшее время, то покупайте сейчас. Например, если планируете поездку за рубеж. В то же время покупать доллары и евро ради спекуляции я бы не советовал. Можно обжечься. Если делать прогноз на более долгий срок, то очень высока вероятность, что доллар и евро еще подрастут. Поэтому какую-то часть сбережений не помешает хранить в валюте, - посоветовал в эфира радио «КП» Алексей Мамонтов, глава Московской международной валютной ассоциации.

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