Милонов назвал енотами москвичей, занимающихся сексом в парке «Зарядье»
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что столичный парк был создан для отдыха людей, а не в угоду тех, кто хочет решить свои личные интимные вопросы. Таким образом он прокомментировал слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова о большом количестве случаев занятия людьми сексом в «Зарядье».
«Люди приходят туда отдыхать, за состоянием душевного комфорта. Совокупление каких-то енотов — это нарушает состояние душевного комфорта, потому что это интересует только этих двух кроликов», — сказал Милонов.
Он отметил, что парк был построен на народные деньги и считается гордостью и достоянием столицы.
«А вот эти вот животные совокупляющиеся никакого отношения к этому не имеют. И никакие они не свободные люди, они просто гопники. И отношение к ним должно быть точно такое же», — добавил депутат, пишут «Известия».
Как сообщал сайт kp.ru, ранее Кузнецов рассказал, что в последнее время фиксируется большое число случаев занятия людьми сексом в парке «Зарядье». По его словам, эти случаи попадают на записи камер видеонаблюдения.