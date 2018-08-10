Милонов назвал енотами москвичей, занимающихся сексом в парке «Зарядье»

СЕГОДНЯ 20:49 2018-08-10T20:49:39+03:00

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Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что столичный парк был создан для отдыха людей, а не в угоду тех, кто хочет решить свои личные интимные вопросы. Таким образом он прокомментировал слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова о большом количестве случаев занятия людьми сексом в «Зарядье».

«Люди приходят туда отдыхать, за состоянием душевного комфорта. Совокупление каких-то енотов — это нарушает состояние душевного комфорта, потому что это интересует только этих двух кроликов», — сказал Милонов.

Он отметил, что парк был построен на народные деньги и считается гордостью и достоянием столицы.

«А вот эти вот животные совокупляющиеся никакого отношения к этому не имеют. И никакие они не свободные люди, они просто гопники. И отношение к ним должно быть точно такое же», — добавил депутат, пишут «Известия».

Как сообщал сайт kp.ru, ранее Кузнецов рассказал, что в последнее время фиксируется большое число случаев занятия людьми сексом в парке «Зарядье». По его словам, эти случаи попадают на записи камер видеонаблюдения.